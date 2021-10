Male in campionato, fuori dalle coppe: finisce l'avventura di Crespo al San Paolo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli allenatori stranieri vanno di moda in Brasile. Ma solo quelli che hanno grandi risultati. Hernán Crespo era stato addirittura campione paulista col San Paolo all'inizio di questa stagione, titolo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli allenatori stranieri vanno di moda in Brasile. Ma solo quelli che hanno grandi risultati. Hernánera stato addirittura campione paulista col Sanall'inizio di questa stagione, titolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Male campionato Male in campionato, fuori dalle coppe: finisce l'avventura di Crespo al San Paolo ALTRE DELUSIONI ? Gli scarsi risultati non si sono limitati al campionato brasiliano. Alla Coppa Libertadores, la squadra di Crespo era stata eliminata ai quarti, battuta 3 - 0 dai rivali cittadini ...

