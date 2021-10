Maignan salterà 5 grandi sfide | Roma | Inter | Napoli | Atletico e Liverpool

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mikesi è sottoposto in giornata ad un esame artroscopico che ha rilevato la lesione di un legamento del polso. Il suo rientro in campo è previsto tra circa 10 settimane. La dirigenza rossonera non ha perso tempo e ha subito ufficializzato l’innesto dell’esperto Antonio Mirante per spalleggiare Tatarusanu, dato il ko anche del terzo portiere Plizzari. L’estremo difensore ex Lillecon buona certezza le prossime 16 partite del Milan: Verona, Bologna, Torino,, Fiorentina, Sassuolo, Genoa, Salernitana, Udinese,ed Empoli in campionato, oltre alle quattrodi Champions League, le due con il Porto, la trasferta in Spagna contro l’Madrid, così come l’ultima del girone contro il. Foto: Twitter ...