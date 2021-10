Maignan, operazione ok: vite nel polso e legamento riparato. Arrivederci al 2022? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dovrà stare fermo due mesi e mezzo il portiere del Milan, Mike Maignan, operato oggi in artroscopia al polso sinistro dal professor Loris Pegoli alla clinica "La Madonnina" di Milano. "Si è ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dovrà stare fermo due mesi e mezzo il portiere del Milan, Mike, operato oggi in artroscopia alsinistro dal professor Loris Pegoli alla clinica "La Madonnina" di Milano. "Si è ...

