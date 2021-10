Maignan: “La mia ala è stata colpita, ma il ritorno in aria sarà spaventoso” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mike Maignan, portiere del Milan, ha scritto un messaggio su Instagram dopo l'intervento per la lesione al legamento del polso sinistro Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mike, portiere del Milan, ha scritto un messaggio su Instagram dopo l'intervento per la lesione al legamento del polso sinistro

Advertising

gilnar76 : Maignan: «La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno sarà spaventoso» – FOTO #Acmilan #Milan #Seriea… - Ggmar00 : RT @teo_acm: Sto pensando al fatto che Maignan sia stato per distacco il miglior portiere della Serie A anche con una mano sola. Non immagi… - Raffy1380 : Chi esulta per l’infortunio di #Maignan è veramente uno stronzo. In vita mia non ho mai esultato per l’infortunio d… - DArcangeloLex : RT @milan_risorto: Maignan ha fatto partite da otto giocando con lo scafoide fratturato Madre mia - Milannews24_com : #Maignan: «La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno sarà spaventoso» – FOTO -