Maignan finisce sotto i ferri | al suo posto lo svincolato Mirante | il Milan in emergenza con il Verona

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si ritorna in campo dopo la sosta per le Nazionali. Il campionato di Serie A, uno dei più combattuti degli ultimi anni, regala un fine settimana di grandi emozioni sia per gli sportivi sia per gli scommettitori. La capolista Napoli domenica al Maradona riceve il Torino (compito difficile ma non impossibile) per fare 8 su 8. Una gara interessante ma non quanto le altre gare di cartello. Infatti le maggiori quote su bokmarkers come 22Bet sono tutte concentrate sulle sfide Lazio-Inter e Juventus-Roma. Sono infatti due sfide tra squadre ambiziose in lotta per la qualificazione all’Europa che conta. A Roma arriva da ex mister Inzaghi e l’Inter cercherà a tutti i costi i 3 punti. Ma non sarà facile contro la squadra di Sarri. A Torino invece per Allegri è la prova della verità. I bianconeri devono battere i romani se vogliono rilanciarsi per la lotta scudetto. Sulla carta meno proibitivo ...