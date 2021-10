Maignan e la maledizione infortuni, Milan che succede? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con l’infortunio di Mike Maignan aumenta inesorabilmente la lista degli infortunati in casa Milan. Cosa sta succedendo? Anche Maignan va k.o e per il Milan scatta l’emergenza. Una lista infortunati preoccupante che, al momento, ha costretto il Milan a correre ai ripari e prendere lo svincolato Antonio Mirante. In casa Milan si ragiona sulle possibili cause di questa lunga lista di infortuni. Tra i tanti che puntano il dito contro il settore medico per la cattiva gestione dei calciatori, a chi adita all’età di calciatori come Giroud ed Ibrahimovic ormai avanzata. Inutile sottolineare come il modello calcistico odierno che vede il susseguirsi di una partita ogni tre giorni, porti ad un forte aumento dello stress muscolare, ... Leggi su zon (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con l’o di Mikeaumenta inesorabilmente la lista degli infortunati in casa. Cosa stando? Ancheva k.o e per ilscatta l’emergenza. Una lista infortunati preoccupante che, al momento, ha costretto ila correre ai ripari e prendere lo svincolato Antonio Mirante. In casasi ragiona sulle possibili cause di questa lunga lista di. Tra i tanti che puntano il dito contro il settore medico per la cattiva gestione dei calciatori, a chi adita all’età di calciatori come Giroud ed Ibrahimovic ormai avanzata. Inutile sottolineare come il modello calcistico odierno che vede il susseguirsi di una partita ogni tre giorni, porti ad un forte aumento dello stress muscolare, ...

