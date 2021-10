Maignan dopo l’operazione: “La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno in aria sarà spaventoso” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mike Maignan ha lasciato un messaggio su Twitter ai tifosi del Milan dopo l’intervento al polso sinistro, allegando anche una foto: “La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno in aria sarà spaventoso. Grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro sostegno insieme siamo più forti”. La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno in aria sarà spaventoso Grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro sostegno, insieme siamo più forti #MMMpic.twitter.com/emo6ZkaFlC — Mike Maignan (@mmseize) October 13, 2021 Foto: Twitter personale Maignan L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mikeha lasciato un messaggio su Twitter ai tifosi del Milanl’intervento al polso sinistro, allegando anche una foto: “La mia ala, ilin. Grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro sostegno insieme siamo più forti”. La mia ala, ilinGrazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro sostegno, insieme siamo più forti #MMMpic.twitter.com/emo6ZkaFlC — Mike(@mmseize) October 13, 2021 Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

DiMarzio : Dopo l’infortunio di #Maignan, il @acmilan in contatto per lo svincolato @MIRANTE83 @ManuBaio #calciomercato @SkySport - AntoVitiello : Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike #Maignan impone, dopo parere specialistico,… - capuanogio : Secondo Sky #Maignan dovrà stare fermo non meno di due mesi. Prognosi emersa dopo l'intervento al polso sinistro che è terminato - DenisBianco : RT @DiMarzio: .@acmilan, parla Mike @Maignan dopo l'intervento riuscito: le sue parole sono piene di grinta - chiaramilanista : RT @cmercatoweb: ?? #Maignan ritrova il sorriso dopo l'operazione e ringrazia i tifosi del #Milan ?? Forza Mike, ti aspettiamo presto in ca… -