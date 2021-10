Maignan alla clinica La Madonnina per l’operazione al polso (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mike Maignan ha subito deciso di operarsi per non perdere tempo e tornare quanto prima a disposizione di Pioli. Il portiere del Milan è giunto verso le 10 alla clinica La Madonnina a Milano per l’operazione in artroscopia al polso sinistro. L’estremo difensore del Milan verrà sottoposto all’intervento nella giornata di oggi e dovrà restare ai box per circa un paio di mesi. Una curiosità: Maignan si è incrociato con Mirante, portiere che lo rimpiazzerà in questi mesi, giunto alla clinica per la seconda parte delle visite mediche con i rossoneri. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mikeha subito deciso di operarsi per non perdere tempo e tornare quanto prima a disposizione di Pioli. Il portiere del Milan è giunto verso le 10Laa Milano perin artroscopia alsinistro. L’estremo difensore del Milan verrà sottoposto all’intervento nella giornata di oggi e dovrà restare ai box per circa un paio di mesi. Una curiosità:si è incrociato con Mirante, portiere che lo rimpiazzerà in questi mesi, giuntoper la seconda parte delle visite mediche con i rossoneri. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

