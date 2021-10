Maggioranza divisa su presunzione innocenza | voto rinviato

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)in commissione Giustizia alla Camera sul parere sullo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue sul rafforzamento delladi. Il relatore del parere, il deputato di Azione Enrico Costa, ha presentato una proposta che restringe ulteriormente - rispetto al testo del governo - la possibilità di fornire ai giornalisti informazioni sui procedimenti penali.La proposta non piace a Pd, M5s e Leu mentre è appoggiata da Lega, FdI, Forza Italia, Iv, Coraggio Italia. Per evitare la spaccatura dunque il governo ha concesso una settimana in più (è disposto ad aspettare il parere fino al 20 ottobre) e il presidente della commissione Mario Perantoni (M5s) hailalla prossima settimana.

