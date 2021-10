Mafia: al via nuovo processo a boss latitante Messina Denaro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C’è anche il boss latitante Matteo Messina Denaro tra gli imputati del processo avviato, oggi pomeriggio, davanti il Tribunale di Marsala, a sette delle quindici persone coinvolte (due arrestate e 13 denunciate) nell’operazione antiMafia “Ermes 3”, scattata il 20 giugno 2020. Alla sbarra, oltre al capoMafia di Castevetrano, ci sono Vincenzo La Cascia, di Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C’è anche ilMatteotra gli imputati delavviato, oggi pomeriggio, davanti il Tribunale di Marsala, a sette delle quindici persone coinvolte (due arrestate e 13 denunciate) nell’operazione anti“Ermes 3”, scattata il 20 giugno 2020. Alla sbarra, oltre al capodi Castevetrano, ci sono Vincenzo La Cascia, di

Ultime Notizie dalla rete : Mafia via Mafia: al via nuovo processo a boss latitante Messina Denaro MARSALA, 13 OTT C'è anche il boss latitante Matteo Messina Denaro tra gli imputati del processo avviato, oggi pomeriggio, davanti il Tribunale di Marsala, a sette delle quindici persone coinvolte (due ...

