Madragola | l’agente | “Il Napoli non lo ha mai cercato Juric vuole battere Spalletti Sarà dura per gli azzurri”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)di Mandragola parla di-Torino. Il manager rivela un retroscena di calcio mercato e avvisa: ””,DI MANDRAGOLA SU-TORINOTorino,una gara speciale per i due napoletani della formazione di: Mandragola e Izzo. Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Marte: “-Torino?ha quadrato anche il Torino dopo la splendida stagione all’Hellas. Mi sembra che i meccanismi più o meno siano quelli. La squadra resta concentrata per i 95?, i giocatori sono applicati e sul pezzo. Mi sembra che stia facendo il suo lavoro in maniera ...