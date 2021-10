Ma la Lega che oggi spara a zero su Superman bisessuale è la stessa che si lamentava del guardonismo per Morisi? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La questione della doppia morale sta evidentemente sfuggendo alla Lega: prima il dito del giudizio puntato sugli omosessuali. Poi Luca Morisi scoperto mentre utilizzava cocaina durante una notte brava in compagnia di due omosessuali e allora la Lega garantista che a momenti diventa Lgbtq+ ed ora, finalmente tornata alle origini, ecco la polemica sul figlio di Superman. pic.twitter.com/EVCtRhP0B6 — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) October 13, 2021 A dire il vero il web ha accolto la cosa almeno con più ironia di quanto non abbia fatto la Lega, o di quanto non abbia fatto Morisi: il padre della comunicazione razzista, omofoba e nazionalista del partito. Nuovo Superman, la Lega attacca il supereroe perché ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La questione della doppia morale sta evidentemente sfuggendo alla: prima il dito del giudizio puntato sugli omosessuali. Poi Lucascoperto mentre utilizzava cocaina durante una notte brava in compagnia di due omosessuali e allora lagarantista che a momenti diventa Lgbtq+ ed ora, finalmente tornata alle origini, ecco la polemica sul figlio di. pic.twitter.com/EVCtRhP0B6 —– Salvini Premier (@Salvini) October 13, 2021 A dire il vero il web ha accolto la cosa almeno con più ironia di quanto non abbia fatto la, o di quanto non abbia fatto: il padre della comunicazione razzista, omofoba e nazionalista del partito. Nuovo, laattacca il supereroe perché ...

