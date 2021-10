Ma è vero che chi si piglia si assomiglia? Secondo il nostro cervello sì (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Capita a tutti di notare una certa somiglianza estetica davanti a due amici o a due fidanzati. Eppure, se sangue non mente, nessun grado di parentela unisce quelle due persone. Eppure, noi, quei tratti fisici similari li vediamo davvero. A spiegarci questa percezione che abbiamo è la scienza che conferma che in effetti quelle somiglianze le vediamo davvero, ma non sono reali. Ci capita con i personaggi famosi, ma anche con amici e conoscenti che sono legati tra di loro da un rapporto, di qualsiasi entità esso sia. Hanno dei tratti e delle somiglianze fisiche davvero impressionanti, alla stregua di fratelli. Ma tali non sono. La scienza avvalla questa nostra percezione, ma conferma che si tratta di una falsificazione della realtà. Questo che vuol dire? Ve lo spieghiamo subito. Una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Cognition, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Capita a tutti di notare una certa somiglianza estetica davanti a due amici o a due fidanzati. Eppure, se sangue non mente, nessun grado di parentela unisce quelle due persone. Eppure, noi, quei tratti fisici similari li vediamo dav. A spiegarci questa percezione che abbiamo è la scienza che conferma che in effetti quelle somiglianze le vediamo dav, ma non sono reali. Ci capita con i personaggi famosi, ma anche con amici e conoscenti che sono legati tra di loro da un rapporto, di qualsiasi entità esso sia. Hanno dei tratti e delle somiglianze fisiche davimpressionanti, alla stregua di fratelli. Ma tali non sono. La scienza avvalla questa nostra percezione, ma conferma che si tratta di una falsificazione della realtà. Questo che vuol dire? Ve lo spieghiamo subito. Una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Cognition, ...

FBiasin : Se è vero che #Atangana sta facendo il giro delle 7 chiese per proporre #Kessie a 8.5 milioni, allora: - Non è una… - teatrolafenice : ?? «Il teatro non è il paese della realtà: c’è un cielo di cartapesta o un sole che esce da sotto terra. Ma è il pa… - RobertoBurioni : Vero. Qui si capirà da che parte sta la CGIL, senza possibilità di fraintendimenti. Io sono ottimista. - NoJonas_NoLife : Ora la mia paura è quando dovrò rifarla per sabato ?? chissà che uscirà fuori... Peggio di così non si può, vero?, ???? - dansedanslanuit : RT @BidoliNicola: ?? Caro Alessandro @AleTrainerxxx , faccio una profezia che potrebbe avverarsi gia' entro fine 2023. ??1) Quando il vero… -