M5S | grana gruppi per Conte | “Facciamo la fine di Sel”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il nodo ballottaggio a Roma; il rischio di nuovi addii tra Camera e Senato e lo spettro delle correnti interne; il fantasma di Beppe Grillo che aleggia su Roma. Sono ore calde per il Movimento 5 Stelle e per il leader Giuseppe, che ieri sera a ‘Di Martedì’ ha espresso la sua intenzione di voto a sostegno del candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri in vista del secondo turno alle amministrative nella Capitale. Nel partito però finisce sotto accusa la linea dei vertici, troppo ‘filo-dem’ secondo i malpancisti. “L’appiattimento sul Pd? Non sono timori, mi sembra sia una cosa abbastanza palese”, attacca l’ex ministra della Salute Giulia Grillo in un colloquio con l’Adnkronos. Per la deputata catanese “ci vuole più iniziativa politica, come ha fatto Beppe Grillo ieri (proponendo i tamponi gratuiti per i lavoratori non vaccinati, ndr). Mostrare un’idea un po’ ...