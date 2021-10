M5s a Cingolani: “Stop a nuove trivelle”. Il ministro: “Non ci saranno nuove autorizzazioni fino all’approvazione del piano” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Posso confermare che fino a quando il Pitesai (piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, ndr) non verrà approvato definitivamente, non saranno concesse nuove autorizzazioni per attività di ricerca e produzione di idrocarburi, come già dichiarato. Anche con riguardo alle autorizzazioni vigenti ma sospese per legge, queste dovranno attendere il piano definitivo”. Risponde così, durante il Question Time, il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, all’interrogazione dei deputati del Movimento 5 stelle, che avevano chiesto lo “Stop a nuove trivelle, che sono incostituzionali”. “Serve coerenza. Non possiamo concedere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Posso confermare chea quando il Pitesai (per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, ndr) non verrà approvato definitivamente, nonconcesseper attività di ricerca e produzione di idrocarburi, come già dichiarato. Anche con riguardo allevigenti ma sospese per legge, queste dovranno attendere ildefinitivo”. Risponde così, durante il Question Time, ilalla Transizione ecologica, Roberto, all’interrogazione dei deputati del Movimento 5 stelle, che avevano chiesto lo “, che sono incostituzionali”. “Serve coerenza. Non possiamo concedere ...

