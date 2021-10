LUCE DEI TUOI OCCHI, QUARTA PUNTATA: EMMA SI LANCIA TRA LE FIAMME PER SALVARE LUCA (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Quarto appuntamento, in prima serata su Canale 5, con l’avvincente giallo melò “LUCE dei TUOI OCCHI” che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Le prime tre puntate hanno appassionato oltre 3 milioni di telespettatori con uno share del 15,80%.La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, LUCA Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiature sono di Eleonora Fiorini e Davide Sala.LUCE dei TUOI OCCHI – Trama QUARTA PUNTATAValentina dopo essersi svegliata dal coma racconta cos’è ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Quarto appuntamento, in prima serata su Canale 5, con l’avvincente giallo melò “dei” che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Le prime tre puntate hanno appassionato oltre 3 milioni di telespettatori con uno share del 15,80%.La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio,Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiature sono di Eleonora Fiorini e Davide Sala.dei– TramaValentina dopo essersi svegliata dal coma racconta cos’è ...

