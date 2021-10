Luce dei tuoi occhi: anticipazioni puntata 20 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luce dei tuoi occhi: anticipazioni quinta puntata, in onda su Canale 5 alle 21:30 il prossimo mercoledì 20 ottobre 2021 Luce dei tuoi occhi: mercoledì 20 ottobre 2021 andrà in onda su Canale 5 alle 21:30 la quinta puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La verità su Alice, figlia di Emma, è sempre più vicina. La ragazza, infatti, è viva ma nessuno ha ancora capito chi l’ha presa al momento della sua nascita e che fine le abbia fatto fare. Tutti intanto erano convinti della sua morte, finché Emma, nota ballerina in America, non ha ricevuto una lettera in cui qualcuno le ha comunicato che in realtà sua figlia era viva e ballava proprio nella sua città natale. Tornata a casa la donna ... Leggi su zon (Di giovedì 14 ottobre 2021)deiquinta, in onda su Canale 5 alle 21:30 il prossimo mercoledì 202021dei: mercoledì 202021 andrà in onda su Canale 5 alle 21:30 la quintadella fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La verità su Alice, figlia di Emma, è sempre più vicina. La ragazza, infatti, è viva ma nessuno ha ancora capito chi l’ha presa al momento della sua nascita e che fine le abbia fatto fare. Tutti intanto erano convinti della sua morte, finché Emma, nota ballerina in America, non ha ricevuto una lettera in cui qualcuno le ha comunicato che in realtà sua figlia era viva e ballava proprio nella sua città natale. Tornata a casa la donna ...

