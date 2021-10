Lucas Hernandez nei guai: rischia il carcere, il francese convocato dal tribunale spagnolo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il calciatore del Bayern Monaco Lucas Hernandez rischia grosso. Il giocatore è reduce dalla vittoria in Nations League con la Francia, ma deve fare i conti con una situazione che non riguarda il rettangolo di gioco: rischia il carcere. Secondo quanto riporta il portale spagnolo As, il tribunale Penale numero 32 di Madrid ha disposto l’incarcerazione di Lucas Hernandez, il giocatore dovrà presentarsi davanti alle autorità spagnole il prossimo 19 ottobre, per poi entrare “entro 10 giorni in un centro penitenziario a sua scelta”. I fatti risalgono al 2017 quando fu coinvolto con la moglie in un reato di maltrattamento familiare. Entrambi vennero condannati a 31 giorni di lavori socialmente utili. I due decisero comunque di andare in luna ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il calciatore del Bayern Monacogrosso. Il giocatore è reduce dalla vittoria in Nations League con la Francia, ma deve fare i conti con una situazione che non riguarda il rettangolo di gioco:il. Secondo quanto riporta il portaleAs, ilPenale numero 32 di Madrid ha disposto l’incarcerazione di, il giocatore dovrà presentarsi davanti alle autorità spagnole il prossimo 19 ottobre, per poi entrare “entro 10 giorni in un centro penitenziario a sua scelta”. I fatti risalgono al 2017 quando fu coinvolto con la moglie in un reato di maltrattamento familiare. Entrambi vennero condannati a 31 giorni di lavori socialmente utili. I due decisero comunque di andare in luna ...

Advertising

Frances13758250 : RT @theMilanZone_: Il Tribunale 32 di Madrid ha disposto l'incarcerazione nei confronti del fratello di Theo, Lucas Hernandez, per dei fatt… - Meggyorgoglio : Continuano le gioie in casa hernandez, stavolta per lucas, reo di essere venuto a contatto con un tesserato ac Mila… - Gianluc21212259 : RT @cmdotcom: Mandato di comparazione in carcere per Lucas #Hernandez: cos'è successo - Andrencr : RT @NariceDe: Lucas Hernandez ad ogni discussione con la compagna: - CalcioWeb : #LucasHernandez nei guai: il calciatore rischia il carcere: i dettagli -