Luca Nardi in esclusiva: "Nel tennis dei grandi a volte mi sento fuori luogo. Vorrei essere un esempio" (VIDEO) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Luca Nardi è uno dei talenti più in vista del movimento tennistico azzurro. Nato il 6 agosto 2003, il giovane pesarese ha da poco compiuto 18 anni e si sta facendo sempre più strada nella classifica ATP. Attualmente, occupa la posizione numero 440 del ranking ed è quarto se consideriamo i tennisti con meno di 19 anni. Il recente campione dell'ITF da 25.000 dollari di Madrid è stato protagonista del quinto episodio di "Spazio tennis", classico appuntamento di approfondimento che va in onda ogni lunedì sera sul canale Twitch di Sportface. Gli abbonati al canale, hanno potuto rivolgere alcune domande al prospetto marchigiano, rivelatosi molto disponibile nel rispondere a tutte le curiosità degli appassionati. Quando si parla di un tennista diciottenne, non si può evitare di partire dai ...

