Love is in the air, trame turche: il gesto di Serkan fa infuriare Selin (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A Love is in the air, come rivelano le trame turche, per Selin arriveranno tempi molto duri. La Atakan, infatti, ha approfittato dell'incidente aereo di Serkan e della sua amnesia per tornare ad essere la sua fidanzata ufficiale relegando Eda in un angolo. Dal canto suo, però, la Yildiz non si è scoraggiata e ha inscenato il fidanzamento con l'amico di infanzia Deniz per far ingelosire l'imprenditore e riaccendere i suoi ricordi. Il piano di Eda inizierà a dare i suoi frutti e Serkan non solo comincerà davvero ad essere geloso del rapporto della paesaggista e di Deniz, ma pian piano riaffioreranno i suoi sentimenti per la ragazza e per Selin saranno guai. Gli spoiler raccontano che l'imprenditore organizzerà una festa di compleanno per l'attuale fidanzata e ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ais in the air, come rivelano le, perarriveranno tempi molto duri. La Atakan, infatti, ha approfittato dell'incidente aereo die della sua amnesia per tornare ad essere la sua fidanzata ufficiale relegando Eda in un angolo. Dal canto suo, però, la Yildiz non si è scoraggiata e ha inscenato il fidanzamento con l'amico di infanzia Deniz per far ingelosire l'imprenditore e riaccendere i suoi ricordi. Il piano di Eda inizierà a dare i suoi frutti enon solo comincerà davvero ad essere geloso del rapporto della paesaggista e di Deniz, ma pian piano riaffioreranno i suoi sentimenti per la ragazza e persaranno guai. Gli spoiler raccontano che l'imprenditore organizzerà una festa di compleanno per l'attuale fidanzata e ...

