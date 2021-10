Love is in the air, trama 13 ottobre: il piano di Melo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Melek sarà la grande protagonista dell'episodio di Love is in the air di oggi, mercoledì 13 ottobre. La trama della soap opera turca, infatti, segnala che la ragazza, disposta a tutto pur di aiutare Eda a riconquistare il suo amato Serkan, tirerà un tiro mancino a Selin e la chiuderà a chiave in ufficio senza la possibilità di avvisare il fidanzato. Melo agirà in questo modo con l'obiettivo di permettere ai due innamorati di trascorrere insieme una romantica serata di San Valentino senza i rispettivi partner. Il suo piano sembrerà funzionare in quanto Eda e Serkan si ritroveranno a cena in barca da soli e inevitabilmente l'argomento cadrà sul loro amore e sull'amnesia dell'imprenditore che continua a non ricordare nulla della sua relazione con la Yildiz. Quest'ultima confesserà al suo ex fidanzato ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Melek sarà la grande protagonista dell'episodio diis in the air di oggi, mercoledì 13. Ladella soap opera turca, infatti, segnala che la ragazza, disposta a tutto pur di aiutare Eda a riconquistare il suo amato Serkan, tirerà un tiro mancino a Selin e la chiuderà a chiave in ufficio senza la possibilità di avvisare il fidanzato.agirà in questo modo con l'obiettivo di permettere ai due innamorati di trascorrere insieme una romantica serata di San Valentino senza i rispettivi partner. Il suosembrerà funzionare in quanto Eda e Serkan si ritroveranno a cena in barca da soli e inevitabilmente l'argomento cadrà sul loro amore e sull'amnesia dell'imprenditore che continua a non ricordare nulla della sua relazione con la Yildiz. Quest'ultima confesserà al suo ex fidanzato ...

