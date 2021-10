Love is in the air, anticipazioni oggi 13 ottobre: Serkan si sta rinnamorando di Eda? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi mercoledì 13 ottobre di Love is in the Air terzo appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? il piano di Melo funziona: Serkan ed Eda trascorreranno la serata insieme. Intanto Ceren e Deniz avranno una dura discussione. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi mercoledì 13 ottobre ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 13 ottobre 2021)is in the Air,mercoledì 13diis in the Air terzo appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,ed, della soap opera ambientata a Istanbul? il piano di Melo funziona:edtrascorreranno la serata insieme. Intanto Ceren e Deniz avranno una dura discussione.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràmercoledì 13ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? ...

Advertising

coldinangeles : per viaggiare da qui, la terra, fino alla luna, quindi quando ti dico la classica frase fatta “I love you to the mo… - sisters2301 : RT @ateezitaly: 2/3 come regalo pieno di tanto amore ?? Grazie per aver amato Jongho e per esservi congratulati con lui per il suo compleann… - infinity28lt : @Louis_Tomlinson almeno oggi fatti vivo grazie all the love -L - ment4lprisoner : cominciare la mattina con “love in the dark” è tutto un altro tipo di dolore - minstete : RT @minniehva: @minstete to the person who i trust and love the most. Ormai credo si sia capito che tu sei una delle pochissime persone a c… -