Love is in the Air, anticipazioni oggi 13 ottobre: Serkan inizia a ricordare Eda? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) anticipazioni della puntata di mercoledì 13 ottobre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50. Dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Il piano di Melo ha funzionato! La Yildiz e il Bolat trascorrono la serata insieme. Intanto Ceren bacia Deniz, ma le cose fra loro non vanno come la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021)della puntata di mercoledì 13diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50. Dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràed? Il piano di Melo ha funzionato! La Yildiz e il Bolat trascorrono la serata insieme. Intanto Ceren bacia Deniz, ma le cose fra loro non vanno come la Articolo completo: dal blog SoloDonna

