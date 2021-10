Love is in the air, anticipazioni 14 ottobre: Eda si sposa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata giovedì 14 ottobre. Eda si sposa: l’annuncio spiazza tutti. Cosa sta succedendo? Eda (Love is in the air)Una cena a quattro: Selin, Deniz, Eda e Serkan. Una situazione che avrebbe potuto diventare molto imbarazzante per i presenti. Fortunatamente Melo ha escogitato un piano che permette al proprietario dell’Art Life e alla fioraia di restare totalmente soli. I due, quindi, trascorrono la serata di San Valentino con la possibilità che si riaccenda la scintilla. Eda, infatti, non ha mai perso le speranze. Non riesce ad accettare il fatto che Serkan dopo l’incidente non ricordi nulla del loro amore. La sua “missione”, quindi, è quella di cercare in qualsiasi modo di penetrare nel cuore del Bolat e sbloccare la sua mente. Il neurologo ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 13 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata giovedì 14. Eda si: l’annuncio spiazza tutti. Cosa sta succedendo? Eda (is in the air)Una cena a quattro: Selin, Deniz, Eda e Serkan. Una situazione che avrebbe potuto diventare molto imbarazzante per i presenti. Fortunatamente Melo ha escogitato un piano che permette al proprietario dell’Art Life e alla fioraia di restare totalmente soli. I due, quindi, trascorrono la serata di San Valentino con la possibilità che si riaccenda la scintilla. Eda, infatti, non ha mai perso le speranze. Non riesce ad accettare il fatto che Serkan dopo l’incidente non ricordi nulla del loro amore. La sua “missione”, quindi, è quella di cercare in qualsiasi modo di penetrare nel cuore del Bolat e sbloccare la sua mente. Il neurologo ...

