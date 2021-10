Lotito alla Lazio | «Vi ho già pagato tre stipendi anticipati | solo la vittoria vi pagherà ancora»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il presidente della, Claudio, non hadigerito il passaggio dell’ex tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, all’Inter. Vuole assolutamente fermarlo nel prossimo match previsto in campionato. Da qui la sfuriata del patron a Formello,squadra, la scorsa settimana, dopo il ko contro il Bologna. Il Messaggero riporta le sue parole: «Vi ho già corrisposto tre mesi dio in anticipo affinché non ci sia nessun alibi nella vostra testa. Adessoil risultato vi».congela gli ingaggi in attesa della. “Ingaggi congelati in attesa della, nei prossimi giorni il presidente torneràcarica”. L'articolo ilNapolista.