Loredana Bertè non trattiene la sua rabbia | “Stavolta abbiamo esagerato” – VIDEO

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)Berté continua a far parlare di lei attraverso post che spiazzano il web, cosa ha combinato questa volta? Tutti i dettagli. E’ da tutti conosciuta per essere la regina… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Fabiasroma1981 : RT @poeticabevuta: Il Mare D'inverno di Loredana Bertè - sooulss_ : ma un ft jaebeom e loredana bertè quando - radioplaytime : #rdadioplaytime: Che Sogno Incredibile - Emma, Loredana Berté - OvettoTuitter : Oggi si vola! (Cit. Loredana Bertè) - GFucci58 : Emma, Loredana Bertè - Che Sogno Incredibile -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè

IL GIORNO

A giocarsi la vittoria finale saranno Lady Gaga,, Michael Jackson e Mina. Per quanto riguarda l'atto conclusivo, nel quale ovviamente non mancheranno gli ormai noti giudici Claudio ...Star in the Star: ospiti della finale Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Mario Biondi e Riccardo Fogli. Saranno quattro le leggende a sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria finale: Lady Gaga,, Michael Jackson e Mina. leggi anche > Dopo l'eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e Luca Laurenti, che hanno indossato rispettivamente i panni di Pino Daniele e Claudio ...