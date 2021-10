L’omaggio di Márquez alla famiglia Millan

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il motorsport, in tutte le sue forme, è una disciplina dura. I piloti devono costantemente mantenere la concentrazione e il mezzo che guidano e in ballo oltrevittoria, c’è anche la vita. Purtroppo recentemente un giovane pilota, Hugo, è mancato in pista.di, ha commosso tutti. L’incidente di Vinales ci obbliga ad accettare l’inaccettabile : quale il gesto del pilota? Perdere la vita a 14 anni è ingiusto. I sogni da realizzare sono tanti, gli obiettivi da raggiungere troppi. Purtroppo però basta un attimo e tutto se ne va. È successo così anche a Hugo, la promessa dell’European Talent Cup, che è venuto a mancare sul circuito di Aragón a causa di un incidente. Dopo la terribile notizia, tutti i piloti di ...