Lollobrigida: «Sabato non saremo in piazza: è solo uno spot elettorale per Gualtieri»

La titolare del Viminale deve spiegare la gestione della piazza lo scorso Sabato, durante gli scontri e l'assalto alla sede della Cgil. Francesco Lollobrigida, intervistato dal Corriere della Sera, torna a chiedere al ministro Lamorgese di "chiarire". E denuncia l'operazione di delegittimazione dell'opposizione al governo. Lollobrigida: il Viminale deve spiegare "In quella piazza era stato preannunciato l'assalto da parte di una persona ben nota per aver già commesso fatti simili", sottolinea il capogruppo di FdI alla Camera. "Che lì non doveva stare perché sottoposta a provvedimenti restrittivi. In più, va capito il ruolo di agenti infiltrati". Il sospetto è che la Lamorgese abbia come minimo sottovalutato quello che sarebbe potuto accadere. "Non dando alcun indirizzo chiaro per evitare che la ...

