Lo Stato non si azzardi a punire le minoranze (Di mercoledì 13 ottobre 2021) – Io sono contro il green pass, ma vi assicuro che non lavoro in nero, non ho soldi nascosti alle isole Cayman, ho sempre pagato le tasse e vivo di pensioncina tra tanti problemi di salute che mi impediscono, se lo volessi, di vaccinarmi. Aggiungo che il green pass a me fa un baffo: non vado al cinema da quarant’anni, al teatro da quando partecipavo alla recita scolastica (ero considerato molto bravo, ma preferivo fare il giornalista), allo stadio non vado perché con i miei occhi non riesco a vedere dove sta il pallone, nemmeno col binocolo. Se lo Stato vuole stanare i ladri, gli evasori, gli immobili non accatastati, gli homeless col reddito di cittadinanza e la Ferrari, può farlo benissimo decidendosi a fare lo Stato, non il dittatore. Sono otto milioni i senza lasciapassare? Bene, sono una minoranza. E il rispetto delle minoranze è ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) – Io sono contro il green pass, ma vi assicuro che non lavoro in nero, non ho soldi nascosti alle isole Cayman, ho sempre pagato le tasse e vivo di pensioncina tra tanti problemi di salute che mi impediscono, se lo volessi, di vaccinarmi. Aggiungo che il green pass a me fa un baffo: non vado al cinema da quarant’anni, al teatro da quando partecipavo alla recita scolastica (ero considerato molto bravo, ma preferivo fare il giornalista), allo stadio non vado perché con i miei occhi non riesco a vedere dove sta il pallone, nemmeno col binocolo. Se lovuole stanare i ladri, gli evasori, gli immobili non accatastati, gli homeless col reddito di cittadinanza e la Ferrari, può farlo benissimo decidendosi a fare lo, non il dittatore. Sono otto milioni i senza lasciapassare? Bene, sono una minoranza. E il rispetto delleè ...

Advertising

CarloCalenda : Il Movimento 5S chiede che tutto sia gratuito. Coltiva l’illusione di molti italiani che lo Stato sia un babbo nata… - CarloCalenda : Impeccabile @VeltroniWalter . Aggiungerei solo che c’è stato un Movimento politico in Italia che della diffusione d… - CarloCalenda : Ma complimenti @EnricoMichetti hai davvero capito cosa vuol dire essere sindaco di una grande città europea. Rivend… - giuseppe_pipia : @palple @APatrignan @HuffPostItalia Perché, allora, qualora vi infettaste non pagate di tasca vostra il posto in os… - bluejfrost : @achondritee non voglio creare drama plis semplicemente non sapevo che rispondergli, se spoilerai con quell'immagin… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato non Mandragora, l'agente: 'Napoli? Non abbiamo ricevuto telefonate' Che poi il Napoli abbia fatto dei sondaggi con i club che detenevano il suo cartellino questo non mi è stato mai comunicato. Ha giocato da capitano al Torino? Rolando spesso, nelle sue squadre o ...

Un giudice ha ordinato a una donna no vax di vaccinare i suoi figli ... il padre ha esibito al centro vaccinale una copia della sentenza dei giudici e quindi non è ... È stato fondamentale che il loro punto di vista sia stato riconosciuto dai giudici. Vaccinarsi è una ...

Covid, Calenda: "M5S vuole tutto gratis? Stato non è Babbo Natale" Adnkronos Pnrr, Musumeci “Il Governo non ha coinvolto le Regioni” Mi sembra molto sospetto, in ordine di tempo, quello che sta accadendo in Italia, manifestiamo pure ma non alla vigilia di un appuntamento elettorale”. Altro tema caldo riguarda il Pnrr: “Il governo ...

D'Amico chiarisce: "Mai pensato di portare Insigne in MLS, non andrà in America" A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Andrea D’Amico, agente e intermediario di mercato ...

Che poi il Napoli abbia fatto dei sondaggi con i club che detenevano il suo cartellino questomi èmai comunicato. Ha giocato da capitano al Torino? Rolando spesso, nelle sue squadre o ...... il padre ha esibito al centro vaccinale una copia della sentenza dei giudici e quindiè ... Èfondamentale che il loro punto di vista siariconosciuto dai giudici. Vaccinarsi è una ...Mi sembra molto sospetto, in ordine di tempo, quello che sta accadendo in Italia, manifestiamo pure ma non alla vigilia di un appuntamento elettorale”. Altro tema caldo riguarda il Pnrr: “Il governo ...A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Andrea D’Amico, agente e intermediario di mercato ...