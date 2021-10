Lo puoi fare da te! Dal «Salvemini» brillanti idee per un turismo innovativo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Super Foodexp ha organizzato dall'11 al 13 Ottobre un forum internazionale dell'enograstronomia e dell'ospitalità alberghiera, che ha visto impegnati diversi istituti del Salento. L'iniziativa, svoltasi presso il Castello dei Domenicani a Lecce, è stata davvero interessante, in quanto sono state mostrate diverse idee turistiche innovative, nate dai ragazzi tra i banchi di scuola della provincia tra i due mari. Gli Istituti partecipanti sono stati: Salvemini di Alessano; Bachelet di Galatina; Olivetti di Lecce; Vespucci di Gallipoli Laporta- Falcone- Borsellino di Galatina. Il Salvemini presenta: «Lo puoi fare da te» Il settore turistico dell'istituto Salvemini ha lavorato per un progetto particolarmente interessante, intitolato «lo puoi fare ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Super Foodexp ha organizzato dall'11 al 13 Ottobre un forum internazionale dell'enograstronomia e dell'ospitalità alberghiera, che ha visto impegnati diversi istituti del Salento. L'iniziativa, svoltasi presso il Castello dei Domenicani a Lecce, è stata davvero interessante, in quanto sono state mostrate diverseturistiche innovative, nate dai ragazzi tra i banchi di scuola della provincia tra i due mari. Gli Istituti partecipanti sono stati:di Alessano; Bachelet di Galatina; Olivetti di Lecce; Vespucci di Gallipoli Laporta- Falcone- Borsellino di Galatina. Ilpresenta: «Loda te» Il settore turistico dell'istitutoha lavorato per un progetto particolarmente interessante, intitolato «lo...

