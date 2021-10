LIVE – Tenerife-Sassari 70-50, basket Champions League 2021/2022 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di Lenovo Tenerife-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida per la seconda giornata del girone A della Champions League 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Cavina volano in Spagna alla ricerca di due punti fondamentali dopo la sconfitta all’esordio contro l’Hapoel Holon. La formazione iberica non è però avversario facile, per cui la sfida si preannuncia tirata. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di mercoledì 13 ottobre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto succede sul parquet della Santiago Martin Arena. COME VEDERE LA PARTITA Champions League 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA Champions ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Latestuale di Lenovo-Banco di Sardegna, sfida valida per la seconda giornata del girone A delladi. Gli uomini di coach Cavina volano in Spagna alla ricerca di due punti fondamentali dopo la sconfitta all’esordio contro l’Hapoel Holon. La formazione iberica non è però avversario facile, per cui la sfida si preannuncia tirata. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di mercoledì 13 ottobre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto succede sul parquet della Santiago Martin Arena. COME VEDERE LA PARTITA: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA...

