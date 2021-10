LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 38-21, Champions League basket in DIRETTA: secondo quarto disastroso per la Dinamo! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ora si fa davvero dure per la squadra di Cavina. Dopo un primo quarto equilibratissimo, la Dinamo si è completamente spenta nel secondo parziale e ha subito un clamoroso parziale di 23-6. FINE secondo quarto! 38-21 TRIPLA DI WILTJER SULLA SIRENA! Tenerife scappa via, +17 ora. 2 falli in poco tempo degli ospiti. Salgono a 4 i falli di Sassari in questo quarto. Vidorreta chiama il time-out a 4” dalla fine del primo tempo. 35-21 La Dinamo torna a segnare dopo un’eternità. I punti li realizza Burnell con un appoggio a canestro. 35-19 Altro Layup di Gamble. 1’31” sul cronometro. 4 falli per Tenerife, 2 per Sassari. 33-19 TUTTO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOra si fa davvero dure per la squadra di Cavina. Dopo un primoequilibratissimo, lasi è completamente spenta nelparziale e ha subito un clamoroso parziale di 23-6. FINE! 38-21 TRIPLA DI WILTJER SULLA SIRENA!scappa via, +17 ora. 2 falli in poco tempo degli ospiti. Salgono a 4 i falli diin questo. Vidorreta chiama il time-out a 4” dalla fine del primo tempo. 35-21 Latorna a segnare dopo un’eternità. I punti li realizza Burnell con un appoggio a canestro. 35-19 Altro Layup di Gamble. 1’31” sul cronometro. 4 falli per, 2 per. 33-19 TUTTO ...

