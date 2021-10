LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 27-19, Champions League basket in DIRETTA: Tenerife tenta l’allungo! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-19 Altro Layup di Gamble. 1’31” sul cronometro. 4 falli per Tenerife, 2 per Sassari. 33-19 TUTTO TROPPO SEMPLICE PER Tenerife! Altri 2 punti sotto canestro di Gamble. La Dinamo non segna da oltre 7 minuti. 31-19 Logan perde una palla sanguinosa e per Salin sono 2 punti facili. Nona palla persa di squadra per gli ospiti. Ottima giocata difensiva di Clemmons che provoca l’infrazione di Fitipaldo. Palla recuperata per Sassari. Non entra il libero aggiuntivo di Gamble. Altro time-out di Cavina. Ora i sardi stanno soffrendo molto. 29-19 SCHIACCIATA SPAVENTOSA DI GAMBLE SU UN ASSIST SPETTACOLARE DI FITIPALDO! Il numero 3 di casa ottiene anche il fallo aggiuntivo. 4’34” sul cronometro. 3 i falli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-19 Altro Layup di Gamble. 1’31” sul cronometro. 4 falli per, 2 per. 33-19 TUTTO TROPPO SEMPLICE PER! Altri 2 punti sotto canestro di Gamble. Lanon segna da oltre 7 minuti. 31-19 Logan perde una palla sanguinosa e per Salin sono 2 punti facili. Nona palla persa di squadra per gli ospiti. Ottima giocata difensiva di Clemmons che provoca l’infrazione di Fitipaldo. Palla recuperata per. Non entra il libero aggiuntivo di Gamble. Altro time-out di Cavina. Ora i sardi stanno soffrendo molto. 29-19 SCHIACCIATA SPAVENTOSA DI GAMBLE SU UN ASSIST SPETTACOLARE DI FITIPALDO! Il numero 3 di casa ottiene anche il fallo aggiuntivo. 4’34” sul cronometro. 3 i falli ...

