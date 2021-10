LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 24-19, Champions League basket in DIRETTA: Tenerife tenta l’allungo! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out chiamato da Cavina. Bisogna fermare il parziale positivo degli avversari. 24-19 Gancio sotto canestro di Gamble. +5 Tenerife. 22-19 ANCORA SASTRE! Stavolta arriva la tripla per il numero 15. 19-19 Altro layup di un ispirato Sastre. 8’36” sul cronometro. 17-19 2/2 per il numero 9 in lunetta. Fallo subito da Bendzius, due liberi per lui. 17-17 Sastre dall’altra parte con un layup. 15-17 Logan appoggia a canestro due punti facili. INIZIO SECONDO QUARTO! Buona partenza da parte di Sassari che sta dimostrando carattere in un palazzetto molto ostico. I top scorer fin qui sono Huertas per Tenerife con 4 punti e Clemmons per i sardi con 5 punti. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Gandini sbaglia la tripla sulla sirena e i primi 10 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out chiamato da Cavina. Bisogna fermare il parziale positivo degli avversari. 24-19 Gancio sotto canestro di Gamble. +5. 22-19 ANCORA SASTRE! Stavolta arriva la tripla per il numero 15. 19-19 Altro layup di un ispirato Sastre. 8’36” sul cronometro. 17-19 2/2 per il numero 9 in lunetta. Fallo subito da Bendzius, due liberi per lui. 17-17 Sastre dall’altra parte con un layup. 15-17 Logan appoggia a canestro due punti facili. INIZIO SECONDO QUARTO! Buona partenza da parte diche sta dimostrando carattere in un palazzetto molto ostico. I top scorer fin qui sono Huertas percon 4 punti e Clemmons per i sardi con 5 punti. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Gandini sbaglia la tripla sulla sirena e i primi 10 ...

