LIVE Sinner-Fritz, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: Paul vince il secondo set contro Norrie! Si vola al terzo set (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA DEVE FARE JANNIK Sinner AD Indian Wells PER DIVENTARE TOP10 23.04 Ritarda l’ingresso in campo di Jannik Sinner e Taylor Fritz! Tommy Paul e Cameron Norrie volano al terzo set: il giustiziere di Andrey Rublev ha vinto 6-4 il secondo set. 22.22 Cameron Norrie ha vinto il primo parziale contro Tommy Paul per 6-4 dopo essere stato in vantaggio per 5-1. Nel match di apertura di programma Hubert Hurkacz ha vinto 6-1 6-3 contro Aslan Karatsev. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti prima dell’inizio della sfida di Jannik Sinner! 22.20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA DEVE FARE JANNIKADPER DIVENTARE TOP10 23.04 Ritarda l’ingresso in campo di Jannike Taylor! Tommye Cameron Norrieno alset: il giustiziere di Andrey Rublev ha vinto 6-4 ilset. 22.22 Cameron Norrie ha vinto il primo parzialeTommyper 6-4 dopo essere stato in vantaggio per 5-1. Nel match di apertura di programma Hubert Hurkacz ha vinto 6-1 6-3Aslan Karatsev. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti prima dell’inizio della sfida di Jannik! 22.20 Buonasera e benvenuti alla...

