LIVE Sinner-Fritz, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: ottavi di finale, orario e proiezioni ranking (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinner-Fritz, il programma dell’ottavo di finale – La presentazione del match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz – Il ritiro di John Isner contro Jannik Sinner Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Primo incontro di sempre tra i due giocatori: chi vince sfida ai quarti di finale il vincitore del penultimo ottavo di finale ancora da definirsi dopo le sfide tra Gael Monfils e Kevin Anderson e tra Andy Murray e Sascha Zverev. Jannik ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, il programma dell’ottavo di– La presentazione del match tra Jannike Taylor– Il ritiro di John Isner contro JannikBuongiorno e benvenuti alladel match tra Jannike Taylor, match valido per glididel Masters 1000 di. Primo incontro di sempre tra i due giocatori: chi vince sfida ai quarti diil vincitore del penultimo ottavo diancora da definirsi dopo le sfide tra Gael Monfils e Kevin Anderson e tra Andy Murray e Sascha Zverev. Jannik ...

