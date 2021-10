LIVE Sinner-Fritz 4-6, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’azzurro annulla quattro chance ma l’americano vince il primo set! (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA DEVE FARE JANNIK Sinner AD Indian Wells PER DIVENTARE TOP10 FINE primo SET 4-6 IL QUARTO SET POINT È QUELLO BUONO E primo PARZIALE PER Fritz! 10 minuti di game clamorosi… 40-AD GAME DURISSIMO E COME GIOCA Fritz! Tira a tutto braccio l’americano sulle battute deboli di Sinner e trova un angolo notevole di diritto. 40-40 Brutta risposta di Fritz. 40-AD TERZO SET POINT Fritz! 40-40 DOPPIO FALLO Sinner! AD-40 Servizio e rovescio di Sinner che chiude a volo. 40-40 DI POCO LARGO IL ROVESCIO DIAGONALE DI Fritz! Sì salva Sinner dopo che l’avversario aveva preso ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA DEVE FARE JANNIKADPER DIVENTARE TOP10 FINESET 4-6 IL QUARTO SET POINT È QUELLO BUONO EPARZIALE PER! 10 minuti di game clamorosi… 40-AD GAME DURISSIMO E COME GIOCA! Tira a tutto bracciosulle battute deboli die trova un angolo notevole di diritto. 40-40 Brutta risposta di. 40-AD TERZO SET POINT! 40-40 DOPPIO FALLO! AD-40 Servizio e rovescio diche chiude a volo. 40-40 DI POCO LARGO IL ROVESCIO DIAGONALE DI! Sì salvadopo che l’avversario aveva preso ...

