LIVE Juventus-Chelsea 1-1 | Champions League calcio donne in DIRETTA | Bonansea risponde a Cuthbert!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL JUVENTUUUUUUUUUUUUUUS!!! Cross dalla tre quarti sinistra di Boattin a scavalcare la difesa e dall’altra parte arrivache, al volo, di sinistro, trova la volèe giusta per battere il portiere avversario! 33? OCCASIONISSIMA JUVE!!! Hurtig lanciata a rete riesce a difendere bene il pallone sul ritorno di Carter ma non riesce a trovare il tempo per la conclusione 31? GOL! Alla prima vera occasione le inglesi passano in vantaggio. Cuthbert riceve palla sulla tre quarti a destra, supera in velocità di Boattin, la difesa bianconera si apre e Cuthbert con un sinistro rasoterra batte Peyraud Magnin sul palo più vicino 29?serve Hurtig al limite dell’area ma il controllo dell’attaccante bianconera non è preciso, ...

JuventusTV : L'allenamento delle #JuventusWomen alla vigilia di #JuveChelsea ???? LIVE, qui ?? - JuventusTV : Viviamo insieme dall'Allianz Stadium la splendida serata di #UWCL che attende le #JuventusWomen ?? LIVE con il pre-… - juventusfc : Buongiorno dal #TrainingCenter! Alle 11 inizia l'amichevole con l'Alessandria, LIVE su @JuventusTV ! LO ???????????????? ????… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Women, Juventus-Chelsea 1-1 - Termina il primo tempo - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Women, Juventus-Chelsea 1-1 - Pareggia BONANSEA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juventus

Calciomercatotormentone Icardi: l'annuncio dell'agente in relazione al futuro dell'attaccante argentino. Anche la scorsa estate, Mauro Icardi è stato accostato con forza alla, prima in un ipotetico scambio con Cristiano Ronaldo che non si è mai concretizzato, poi, fino a pochi istanti dalla chiusura delle negoziazioni, come eventuale sostituto del fenomeno ...Calciomercato, il momento di svolta tanto atteso è arrivato, e si tratta di una beffa per i bianconeri. Dopo una trattativa estenuante, l'accordo tanto atteso potrebbe essere trovato in settimana: le parti ...37' - BONANSEAAAAAAAAAAA!!! Super palla di Boattin dalla sinsitra e stacco imperioso della Dea, che non lascia scampo a Berger. 1-1. 34' - OTTIMO FILTRANTE DI PEDERSEN PER HURTIG.24' - HURTIG ruba palla a Bright e si invola verso l'area londinese. La bianconera viene atterrata, regoalrmente a giudizio della direttrice di gara. 20' - Cernoia a terra ...