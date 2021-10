LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: testa e gruppo alle prese con il Monte Berico, primo vero ostacolo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14:00 Questo l’elenco dei corridori in testa: Marco Grendene Giacomo Garavaglia Niccolò Salvietti Luka Pajek Davide Bais Simone Bevilacqua Matteo Basseggio Matteo Zurlo 13:57 Con un ritardo di 3 minuti, inizia la salita del gruppo. 13:56 In seconda posizione c’è Giacomo Garavaglia (Work Service Dynatek Vega); terzo Niccolò Salvietti (MGK) 13:54 Cominciata la salita: in testa, segnalato dal GPM, c’è Marco Grendene (Beltrami-TSA-Tre Colli). 13:52 Alto circa 120 m sopra il LIVEllo del mare, è il primo vero ostacolo della corsa; vedremo come lo affronteranno i corridori in testa. 13:50 Mentre il gruppo è arrivato al centro vicentino, la testa si avvicina al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:00 Questo l’elenco dei corridori in: Marco Grendene Giacomo Garavaglia Niccolò Salvietti Luka Pajek Davide Bais Simone Bevilacqua Matteo Basseggio Matteo Zurlo 13:57 Con un ritardo di 3 minuti, inizia la salita del. 13:56 In seconda posizione c’è Giacomo Garavaglia (Work Service Dynatek Vega); terzo Niccolò Salvietti (MGK) 13:54 Cominciata la salita: in, segnalato dal GPM, c’è Marco Grendene (Beltrami-TSA-Tre Colli). 13:52 Alto circa 120 m sopra illlo del mare, è ildella corsa; vedremo come lo affronteranno i corridori in. 13:50 Mentre ilè arrivato al centro vicentino, lasi avvicina al ...

