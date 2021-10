LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: si comincia alle 12.00! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro del Veneto 2021! Sarà l’ultima settimana di corsa in Italia per questa stagione, ma in questo caso parliamo di un graditissimo ritorno: il Giro torna dopo nove anni, arrivato alla 84esima edizione. Francesco Moser: “Nibali a fine carriera, Ganna può vincere il Giro se…Punto su Baroncini, Pogacar superiore” I corridori attraverseranno le province di Padova e Vicenza, in un percorso di 168,8 km: si parte alle 12 a Cittadella, si passa per il centro cittadino di Vicenza, per poi ad arrivare alla Discesa degli Olivi; i punti critici e presumibilmente decisivi saranno le due salite del Rovolon e del Roccolo, a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alladeldel! Sarà l’ultima settimana di corsa in Italia per questa stagione, ma in questo caso parliamo di un graditissimo ritorno: iltorna dopo nove anni, arrivato alla 84esima edizione. Francesco Moser: “Nibali a fine carriera, Ganna può vincere ilse…Punto su Baroncini, Pogacar superiore” I corridori attraverseranno le province di Padova e Vicenza, in un percorso di 168,8 km: si parte12 a Cittadella, si passa per il centro cittadino di Vicenza, per poi ad arrivare alla Discesa degli Olivi; i punti critici e presumibilmente decisivi saranno le due salite del Rovolon e del Roccolo, a ...

