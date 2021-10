LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: gruppo sullo strappo del Roccolo, ultima asperità di giornata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16:03 Lutsenko in prima persona si occupa di andare a riprendere Covi. Ne approfitta Marc Hirschi (UAE) che parte! 16:02 Attacco di Alessandro Covi! Il corridore della UAE prova a fare la differenza sul tratto più duro del Roccolo. 16:00 gruppo sulla salita del Roccolo, l’Astana prova a forzare il ritmo. 15:59 Sul tratto di discesa è Matteo Trentin (UAE) a fare l’andatura davanti al gruppo. 15:58 31 km al traguardo, superato Castelnuovo, tratto di discesa prima del Roccolo. 15:55 Lo strappo del Roccolo sarà l’ultima possibilità per chi vuole fare corsa dura e provare a far staccare i velocisti. 15:53 gruppo sullo strappo di Castelnuovo. Astana ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:03 Lutsenko in prima persona si occupa di andare a riprendere Covi. Ne approfitta Marc Hirschi (UAE) che parte! 16:02 Attacco di Alessandro Covi! Il corridore della UAE prova a fare la differenza sul tratto più duro del. 16:00sulla salita del, l’Astana prova a forzare il ritmo. 15:59 Sul tratto di discesa è Matteo Trentin (UAE) a fare l’andatura davanti al. 15:58 31 km al traguardo, superato Castelnuovo, tratto di discesa prima del. 15:55 Lodelsarà l’possibilità per chi vuole fare corsa dura e provare a far staccare i velocisti. 15:53di Castelnuovo. Astana ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: ripresa la fuga a 43 km dalla fine gruppo che si avvicina ai muri di Castelnu… - SorridodiJade : RT @bi_inthemood: Sto ridendo parlavo di Linda, giro il telefono e lei mi sta chiamando per dirmi che Byul è live - bi_inthemood : Sto ridendo parlavo di Linda, giro il telefono e lei mi sta chiamando per dirmi che Byul è live - txtbehappy : sono in giro non riesco a guardare la la live di san e seonghwa ?? - zazoomblog : LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: testa e gruppo alle prese con il Monte Berico primo vero ostacolo - #Veneto… -