LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: corridori sul circuito di Rovoloni, gruppo a 1’10” dagli otto fuggitivi a 60 km dalla fine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15:21 Svantaggio del gruppo che scende sotto al minuto sotto la spinta della UAE, 58 secondi al momento. 15:18 Manuele Boaro continua a tirare il gruppo per l’Astana. 15:16 Dopo Baseggio hanno infatti perso le ruote anche Marco Grendene, Niccolò Salvietri e Luka Pajek. 15:15 Ulteriore selezione nel gruppo di testa che rimane con 4 unità: Giacomo Garavaglia (Work Service Dynatek Vega) Davide Bais (Eolo–Kometa) Simone Bevilacqua (Vini Zabù) Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) 15:14 Astana e UAE continuano a tirare molto forte. Svantaggio del gruppo sceso a 1’12”. 15:13 Matteo Baseggio (General Store) perde contatto in salita dai suoi compagni di fuga. 15:10 Strada che ricomincia a salire, corridori sullo strappo verso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:21 Svantaggio delche scende sal minuto sla spinta della UAE, 58 secondi al momento. 15:18 Manuele Boaro continua a tirare ilper l’Astana. 15:16 Dopo Baseggio hanno infatti perso le ruote anche Marco Grendene, Niccolò Salvietri e Luka Pajek. 15:15 Ulteriore selezione neldi testa che rimane con 4 unità: Giacomo Garavaglia (Work Service Dynatek Vega) Davide Bais (Eolo–Kometa) Simone Bevilacqua (Vini Zabù) Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) 15:14 Astana e UAE continuano a tirare molto forte. Svantaggio delsceso a 1’12”. 15:13 Matteo Baseggio (General Store) perde contatto in salita dai suoi compagni di fuga. 15:10 Strada che ricomincia a salire,sullo strappo verso ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: testa e gruppo alle prese con il Monte Berico primo vero ostacolo - #Veneto… - corcionegiusep : @LittleMixlTALIA Fortunatamente ci sono tante persone che riescono a capire bene le situazioni, e che non puntano s… - JackyHopeWorld_ : lo sapevo che andava in live mentre ero a scuola...poi ho letto in giro che sono entrati anche hobi e kook in stanz… - zazoomblog : LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: 8 corridori in testa il gruppo è indietro di tre minuti! - #Veneto #DIRETTA:… - SpazioCiclismo : #GirodelVeneto Dopo 40km di corsa gli otto battistrada hanno un vantaggio di 3'32' sul gruppo, controllato dalla… -