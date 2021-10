LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: attacco di Diego Ulissi a 10 km dall’arrivo. Al suo inseguimento un gruppo con tanti velocisti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CL.ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16:23 Pochi metri di vantaggio per l’italiano, inseguito da Tulett e Gaburro. 16:22 Rientra il gruppo degli inseguitori e subito scatta Diego Ulissi della UAE! 16:21 Al loro inseguimento un gruppo di corridori tra cui troviamo Kristian Sbaragli e Simone Consonni, tra i velocisti più forti in gara. 16:20 gruppo di 17 corridori quindi in testa alla corsa quando mancano 15 km all’arrivo. 16:19 Gli altri quattro corridori che si sono aggiunti al gruppo di testa sono Mattia Bais, Davide Gabburo, Andrea Piccolo e Christian Scaroni. 16:17 Si riporta sul gruppo di testa un ulteriore gruppo di 7 corridori con Matteo Trentin, Diego Ulissi e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CL.ICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:23 Pochi metri di vantaggio per l’italiano, inseguito da Tulett e Gaburro. 16:22 Rientra ildegli inseguitori e subito scattadella UAE! 16:21 Al loroundi corridori tra cui troviamo Kristian Sbaragli e Simone Consonni, tra ipiù forti in gara. 16:20di 17 corridori quindi in testa alla corsa quando mancano 15 km all’arrivo. 16:19 Gli altri quattro corridori che si sono aggiunti aldi testa sono Mattia Bais, Davide Gabburo, Andrea Piccolo e Christian Scaroni. 16:17 Si riporta suldi testa un ulterioredi 7 corridori con Matteo Trentin,e ...

