LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: 20 km all’arrivo, gruppetto di dieci corridori all’attacco con Lutsenko, Formolo e Fortunato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CL.ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16:13 gruppetto che si riporta anche sul ciclista belga quando mancano 20 km al traguardo. 16:11 Raggiunti i primi due e parte subito Xandro Meurisse della Alpecin-Fenix. 16:10 Ora sono in otto all’inseguimento dei primi due con un distacco di pochissimi secondi. 16:09 Lorenzo Rota si riporta sul battistrada quando mancano 23 km alla conclusione. 16:08 Caduta per Marc Hirschi! Errore in discesa per lo svizzero che lascia Lutsenko da solo davanti. 16:07 Terminato il Roccolo con Lutsenko e Hirschi che hanno 7” di vantaggio sui cinque inseguitori. 16:05 All’inseguimento del duo di testa ci sono Davide Formolo (UAE), Alessandro Covi (UAE), Lorenzo Rota (Intermarchè), Ben Tullett (Alpecin) e Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa). 16:04 Ancora grande azione di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CL.ICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:13che si riporta anche sul ciclista belga quando mancano 20 km al traguardo. 16:11 Raggiunti i primi due e parte subito Xandro Meurisse della Alpecin-Fenix. 16:10 Ora sono in otto all’inseguimento dei primi due con un distacco di pochissimi secondi. 16:09 Lorenzo Rota si riporta sul battistrada quando mancano 23 km alla conclusione. 16:08 Caduta per Marc Hirschi! Errore in discesa per lo svizzero che lasciada solo davanti. 16:07 Terminato il Roccolo cone Hirschi che hanno 7” di vantaggio sui cinque inseguitori. 16:05 All’inseguimento del duo di testa ci sono Davide(UAE), Alessandro Covi (UAE), Lorenzo Rota (Intermarchè), Ben Tullett (Alpecin) e Lorenzo(Eolo-Kometa). 16:04 Ancora grande azione di ...

