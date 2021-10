L’Iraq ha detto di avere catturato il responsabile delle finanze dell’ISIS, Sami Jassem al Ajuz (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Martedì L’Iraq ha detto di avere catturato il responsabile delle finanze dello Stato Islamico (ISIS), Sami Jassem al Ajuz: non ha specificato quando sia avvenuto l’arresto, ma si sa che al Ajuz è stato catturato vicino al confine tra Iraq Leggi su ilpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Martedìhadiildello Stato Islamico (ISIS),al: non ha specificato quando sia avvenuto l’arresto, ma si sa che alè statovicino al confine tra Iraq

