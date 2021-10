L’Iran si avvicina ai tavoli nucleari di Vienna e Lapid vola negli Usa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)sembra prossimo a ritornare al tavolo dei negoziati sul nucleare allestito dai Paesi europei del P5+1 a. Le trattative, congelate per diversi mesi anche alla luce delle elezioni presidenziali iraniane, potrebbero ripartire a novembre. La scorsa settimana Saeed Khatibzadeh, portavoce della diplomazia di Teheran, ha detto a France24 che “stiamo per tornare a”. Nei giorni scorsi Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato americano, ha sottolineato in un briefing con i giornalisti che “abbiamo sentito dagli iraniani che si aspettano che i negoziati riprendano presto. Speriamo che la loro definizione di presto corrisponda alla nostra definizione di presto. Vorremmo che i negoziati riprendessero ail più presto possibile. Lo diciamo non da settimane, ma da mesi”. Per Washington il nuovo round ...