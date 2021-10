L' ipotesi dei pm sul caso di Dora Lagreca | ' Si è aggrappata al parapetto per salvarsi' era nuda

adrianobiondi : 'Fonti della procura confermano così che non sarebbero stati fatti tagli o omissioni particolari nel lavoro di mont… - IlContiAndrea : Nel campo delle ipotesi dei 4 conduttori punterei su: #Cattelan #Mika #Ferragni e #Marcuzzi. Sanno parlare tutti e… - gualtierieurope : Oggi sopralluogo alla rimessa Atac dove un incendio ha distrutto 30 autobus. Tutte le ipotesi sono aperte ma emerge… - martopirlo1 : RT @Tg3web: La protesta dei portuali contro l'obbligo di green pass. Da Genova a Trieste, la minaccia è il blocco delle attività nella gior… - FlainvilleH : RT @Tg3web: La protesta dei portuali contro l'obbligo di green pass. Da Genova a Trieste, la minaccia è il blocco delle attività nella gior… -

Ultime Notizie dalla rete : ipotesi dei

Secondo l'ad di Kiko, l'che siano i datori di lavoro a pagare, in parte o del tutto, il costotest per i lavoratori, come ha annunciato ad esempio NaturaSì , non è da prendere in ...... dove però alcuni terminalisti pagheranno i tamponi ai dipendenti (il 20%portuali genovesi non ... Ci sono alcuneallo studio per affrontare questa fattispecie, e si spera che nei prossimi ...Chiediamo quindi nuovamente alla Provincia e all'Azienda Sanitaria una pronta ed esaustiva risposta, con l'illustrazione dei progetti sinora considerati, sia a noi sindaci che a tutta la cittadinanza ...Continuano le indagini per far luce sulla morte della donna di 30 anni, precipitata nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorso da un balcone al quarto piano di una palazzina di via di Giura ...