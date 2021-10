L’importante è mettere il seno al centro delle nostre attenzioni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prendersi cura del seno non significa solo usare cosmetici che levigano e ammorbidiscono la pelle. Ma vuol dire soprattutto monitorare costantemente che sia in buona salute con l’osservazione e tocchi che permettono di cogliere i segnali che dà per parlarne con il medico. Pratiche per nulla scontate e che faticano a entrare nelle abitudini a giudicare dai dati relativi al 2020, con il tumore della mammella che resta la neoplasia più frequente in Italia, e che colpisce sempre più giovani. Le iniziative, come quella dell’associazione Europa Donna Italia in collaborazione con Saugella con il progetto Diverse ma uguali che invita a eseguire i controlli già sotto la doccia, culminano nel mese di ottobre, da anni dedicato alla prevenzione e alla raccolta fondi per la ricerca sostenuto da un numero crescente di brand beauty. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prendersi cura del seno non significa solo usare cosmetici che levigano e ammorbidiscono la pelle. Ma vuol dire soprattutto monitorare costantemente che sia in buona salute con l’osservazione e tocchi che permettono di cogliere i segnali che dà per parlarne con il medico. Pratiche per nulla scontate e che faticano a entrare nelle abitudini a giudicare dai dati relativi al 2020, con il tumore della mammella che resta la neoplasia più frequente in Italia, e che colpisce sempre più giovani. Le iniziative, come quella dell’associazione Europa Donna Italia in collaborazione con Saugella con il progetto Diverse ma uguali che invita a eseguire i controlli già sotto la doccia, culminano nel mese di ottobre, da anni dedicato alla prevenzione e alla raccolta fondi per la ricerca sostenuto da un numero crescente di brand beauty.

