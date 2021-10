Ligue 1 | dal prossimo anno campionato ridotto a 18 squadre

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Svolta nelfrancese. Dalla1 sarà giocata da 18invece delle solite 20 Come comunicato sul proprio sito ufficiale, dalla1 sarà undisputato da 18. Una svolta, considerando anche le meno partite in calendario nell’che porta ai Mondiali. Quattro sarquindi le retrocessioni, mentre solamente due le promozioni dalla seconda serie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Ligue1, dal prossimo anno campionato a 18 squadre ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Ligue 1, approvata la riduzione delle squadre: dal 2023/24 saranno 18 i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Dal 2023-24 il campionato sarà composto da 18 squadre - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Dal 2023-24 il campionato sarà composto da 18 squadre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Dal 2023-24 il campionato sarà composto da 18 squadre -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue dal

Ultime calcio - La1 ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, che al termine della prossima stagione, ci saranno solo due promozioni dalla2, portando così, dalla stagione 2023 - 2024 il campioanto a 18 squadre e non più a 20 come negli ultimi anni .La2023/2024 passa a 18 squadre. La decisione è ufficiale ed è stata resa pubblicasito della massima serie francese che dunque, fra un anno e mezzo, vedrà ai nastri di partenza due ...Da anni si discute di una riduzione dei campionati di prima divisione. I calendari sempre più fitti e il conseguente numero di partite stanno spingendo ...Svolta nel campionato francese. Dal prossimo anno la Ligue 1 sarà giocata da 18 squadre invece delle solite 20 Come comunicato sul proprio sito ufficiale, dal prossimo anno la Ligue 1 sarà un campiona ...