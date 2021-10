L’ex Nazionale francese irriso sui social | guardate come è diventato!

Leggi su rompipallone

A distanza di un mese dal ritiro dal mondo del calcio, Samir Nasri ha partecipato al "Match des Heros" in condizioni fisiche decisamente discutibili. La partita organizzata in suo onore ha visto sfidarsi le leggende dell'OM e una squadra dell'Unicef. Il giocatore, ex Arsenal e City, dopo l'ultima esperienza all'Anderlecht era rimasto senza una squadra per circa un anno. Ciò giustificherebbe, in parte, la sua pessima forma fisica, lontana da quella dei tempi migliori.